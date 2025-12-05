45: Wolke Verlag

Žiga Koritnik „Cloud Arrangers“Zwei neue Veröffentlichungen im Wolke Verlag entstanden in Zusammenarbeit mit dem slowenischen Fotografen Žiga Koritnik. Koritnik hat die improvisierte Musik im Allgemeinen und den Saxofonisten Peter Brötzmann und das von diesem mitgegründete Label FMP im Besonderen über viele Jahre begleitet. Von ihm stammen zahlreiche ikonische Bilder auf und hinter der Bühne, darunter das Foto von Schlagzeuger Paul Lovens mit seinen zerspielten Schuhen, das auch das Cover des Fotobandes „Cloud Arrangers“ ziert. Das Buch versammelt Porträts und Live-Momente aus 30 Jahren, 45 Festivals und vier Kontinenten, darunter von Miles Davis und Anthony Braxton, der Koritnik als „einen der besten Fotografen des Planeten“ bezeichnet. Der Bildband „Brötzmann In My Focus“ widmet sich ganz dem 2023 verstorbenen Wuppertaler Saxofonisten. Beide bieten eine schöne visuelle Ergänzung zur vom gleichen Verlag herausgegebenen Monografie „Free Musik Productions (FMP) Revisited“ von Thomas Hartmann.

Der Wolke Verlag selbst feiert am 12. Dezember seinen 45. Geburtstag mit einem interdisziplinären Mini-Festival im FMP-1 genannten Berliner Verlagsgebäude, das es sich unter anderem mit der Genossenschaft des Neuen Deutschland und dem FMP-Nachlassverwalter und -Fortbetreiber Markus Müller teilt. FMP-1 steht tatsächlich für die Adresse Franz-Mehring-Platz 1. Musik dafür kommt vom Berliner Elektroniker Robert Lippok von To Rococo Rot, Musik mit Gespräch von der niederländischen Bratschistin Anna Jurriaanse sowie vom Musikjournalisten Kristoffer Cornils, der mit einer Listening-Session ins Werk des japanischen Krachmeisters Merzbow einführt. Anlässlich des 90. Geburtstages des Komponisten Helmut Lachenmann erfolgt außerdem die späte Berlin-Premiere des Films „La Vendedora De Fósforos“ von 2017, in dem die argentinische Erstaufführung von Lachenmanns Quasi-Oper „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ eine entscheidende Rolle spielt.



