Bujazzo: Jörn Marcussen-Wulff

Jörn Marcussen-WulffDer Komponist, Arrangeur, Posaunist und Dirigent Jörn Marcussen-Wulff ist zum neuen künstlerischen Co-Leiter des Bundesjazzorchesters (Bujazzo) berufen worden. Mit der Saxofonistin und Komponistin Theresia Philipp wird er zukünftig die musikalische Ausrichtung dieses Nachwuchsjazzorchesters in der Trägerschaft des Deutschen Musikrats gestalten. Der 1981 geborene Marcussen-Wulff lehrt an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar Komposition, Arrangement, Jazz-Theorie und Bigband, er ist künstlerischer Leiter für die Bigband Fette Hupe aus Hannover und das Landesjugendjazzorchester Hamburg. Mit seiner eigenen Musik hat er das Schaffen vieler europäischer Bigband-Arrangeure im Blick. Marcussen-Wulff folgt auf den Kölner Saxofonisten Niels Klein, der das Bujazzo 14 Jahre lang geleitet hat.

„Ich empfinde es als große Ehre, zusammen mit Theresia die künstlerische Leitung des Bundesjazzorchesters zu übernehmen und die Entwicklung dieses Ausnahmeensembles in Zukunft mitprägen zu dürfen“, so Marcussen-Wulff. „Es ist eine große Bereicherung für mich, diese jungen Menschen ein Stück weit auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten und mit ihnen gemeinsam in und an diesem besonderen Jazzorchester zu arbeiten.“ Seine erste Arbeitsphase mit den jungen Bujazzo-Musiker/-innen wird Marcussen-Wulff im Herbst 2026 haben. „Wir freuen uns sehr, mit Jörn eine kreative, engagierte Persönlichkeit für die künstlerische Leitung gewonnen zu haben“, sagt Bujazzo-Projektleiter Henning Vetter: „Er brennt für Bigbandmusik und wird gemeinsam mit Theresia neue Impulse setzen, die das Bujazzo für die Zukunft stärken.“

Weiterführende Links

Bundesjazzorchester