Ravensburg: Trans4Jazz

Moop Mama1994 gründeten 44 Jazzenthusiast/-innen den Verein Jazztime Ravensburg, um Jazz und improvisierter Musik in dieser Stadt unweit des Bodensees ein Gesicht zu geben. Weil für die Konzerte keine eigene Spielstätte zur Verfügung stand, hat man aus der Not eine Tugend gemacht und bringt seit mehr als 30 Jahren Jazzmusiker/-innen mit ihren Bands in die verschiedensten Orte in Ravensburg. Mit Erfolg: Jährlich gibt es rund 20 Clubkonzerte überall in der Stadt, zudem organisiert man seit 1997 die in Ravensburg so populäre Veranstaltung Jazztime In Town und sorgt seit 2004 mit dem fünftägigen Herbstfestival Trans4Jazz dafür, dass talentierte Nachwuchsacts ebenso wie Jazzgrößen aus aller Welt nach Ravensburg kommen.

Dieses Jahr steigt das Trans4Jazz-Festival vom 5. bis 9. November. Den Anfang macht die Münchner Brassband Moop Mama, die mit der Hamburger Rapperin Älice ein gleichermaßen kraftvolles wie einfühlsames Bündnis eingeht. Weiter geht es mit der in Thailand geborenen und in Kanada lebenden Schlagzeugerin Salin Cheewapansri, die mit ihrem Sextett den von ihr so genannten „Afro-Isaan-Soul“ zelebrieren will. Bevor die samische Sängerin Mari Boine mit ihrem eindrucksvollen Mix aus dem Joik ihrer Heimat, Jazz und Rock einen begeisternden Schlusspunkt hinter das diesjährige Festivalprogramm setzt, gibt es noch Konzerte mit dem spanischen Bassisten Vincen García, dem New Organ Trio aus Süddeutschland, dem französischen Akkordeonisten Vincent Peirani mit seinem Quartett Living Being plus Émile Parisien sowie dem Large Ensemble der PH Weingarten aus der Region Ravensburg.

Trans4Jazz-Festival