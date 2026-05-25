Alm Alm Boomslang/Galileo MC

„Alm“ ist das Debüt des gleichnamigen Trios mit dem österreichischen Schlagzeuger Steven Moser, dem schwedischen Bassisten Seth Sjöström und dem dänischen Gitarristen Carlo Dayyani Guldborg, aufgenommen 2025 im dänischen Rødhus. Sphärisch verbinden sie Ambient-Sounds mit weiträumigen Klangauslotungen und schaffen eine sich langsam formende Klanglandschaft mit rhythmisch-minimalistischen Texturen wie in dem Eröffnungsstück „Drumsolo“. Die Resonanzcluster der E-Gitarre Guldborgs treffen auf ein dichtgeklöppeltes Netz aus feinen Beckenschlägen von Moser und bilden mit der Basslinie Sjöströms ein sich weit verzweigendes organisches Geflecht. Das Album endet mit „Cocoon“ von Björk. Sanft, verträumt, verlangsamt. Als Ort für Rückzug und Neubeginn.