Paris: IMA Festival

Natacha AtlasVom 2. bis 14. Dezember steigt im Pariser Institut Du Monde Arabe das IMA Festival. Die interdisziplinäre und generationsübergreifende Veranstaltungsserie präsentiert mehr als 30 Künstler, die das gesamte Gebäude im Quartier Latin bespielen werden. Konzerte, Installationen, Filmvorführungen, Performances, Tanzworkshops, Ausstellungen, Podcasts und Club-Events bilden sowohl das kulturelle Erbe als auch das aktuelle Leben der arabischen Länder in neuen Kreationen nach. In der musikalischen Sektion heißt das: Etliche Neuentdeckungen treffen auf etablierte Namen.

Mit dabei sind hier die marokkanische Nachwuchs-Popsängerin Meryem Aboulouafa und die Tunesierin Nawel Ben Kraïem, die arabischen Pop mit Chansontupfern mischt. Natacha Atlas präsentiert mit ihrem Partner Samy Bishai das Programm „The Inner & The Outer“. In der Show „Nour“ wird mit Poesie, Musik, Comediens und Tänzern die Kraft und Schönheit der arabischen Sprache gezeigt. Oud-Virtuose und Multiinstrumentalist Kamel Benani vertritt die traditionelle Seite der algerischen Musik, Alaa Fifty hingegen bringt die ägyptische Electro-Straßenmusik Mahraganat auf die Bühne.

