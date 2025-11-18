90: Downbeat Readers Poll

ArtemisNach dem jährlichen „Downbeat Critics Poll“ kommt zum Jahresende der „Downbeat Readers Poll“. Das altehrwürdige, US-amerikanische Downbeat Magazine bittet jedes Jahr auf’s Neue seine Leser/-innen darum, über die ihrer Meinung nach besten Musiker/-innen und Produktionen der zurückliegenden zwölf Monate zu entscheiden. Die Ergebnisse des „Downbeat Readers Poll“ 2025, der in diesem Jahr zum 90. Mal ausgerufen worden ist, finden sich nun in der Dezemberausgabe dieses seit 1934 regelmäßig erscheinenden US-amerikanischen Jazzmagazins. In die „Hall Of Fame“ ist der Ende Oktober gestorbene Schlagzeuger Jack DeJohnette berufen worden, während der Bassist Christian McBride zum „Artist Of The Year“, das unter anderen mit Renee Rosnes (Piano) und Ingrid Jensen (Trompete) rein weiblich besetzte Quintett Artemis zur „Group Of The Year“, das Maria Schneider Orchestra zum „Large Ensemble Of The Year“, „Belonging“ (Blue Note/Universal) vom Branford Marsalis Quartet zum „Album Of The Year“ und „A Love Supreme: 60th Anniversary Edition“ (Impulse!/Universal) vom John Coltrane Quartet zum „Historical Album Of The Year“ gewählt worden sind.

In den Instrumentalkategorien haben unter anderen Ambrose Akinmusire („Trumpet), Trombone Shorty („Trombone“), Branford Marsalis („Soprano Saxophone“), Kenny Garrett („Alto Saxophone“), Chris Potter („Tenor Saxophone“), Emmet Cohen („Piano“), Pat Metheny („Guitar“), Marcus Miller („Electric Bass”) oder Brian Blade („Drums“) das Rennen gemacht. „Beyond Instrumentalist Of The Year“ ist nach Meinung vieler Downbeat-Leser/-innen der Banjo-Spieler Béla Fleck, „Female Vocalist“ ist Samara Joy und „Male Vocalist“ Kurt Elling. Zwar belegt die Münchner Plattenfirma ECM in „Record Label“ hinter Blue Note Platz 2, aber deren Chef Manfred Eicher darf sich über den ersten Platz in der Kategorie „Producer“ freuen. „Beyond Artist“ ist der Sänger und Pianist Jon Batiste und „Beyond Album“ Brad Mehldaus „After Bach“ (Nonesuch/Warner). Alle Ergebnisse des diesjährigen „Downbeat Readers Poll“ lassen sich auf der Magazin-Website nachlesen.

