Zürich/Winterthur: Unerhört!

Ben LaMar GayAm 21. November beginnt in Zürich und Winterthur der zehntägige Jazzmarathon Unerhört!. Dessen Geschichte ist von Beginn an eng verschlungen mit dem produktiven Zürcher Label Intakt Records. Den Auftakt im November 2002 bildete damals das Trio Irène Schweizer, David Murray und Andrew Cyrille. Seitdem fungiert das Unerhört!-Festival als Scharnier zwischen der freien Schweizer Szene und ihrer Verwandtschaft aus dem Rest der Welt. Ganz in diesem Geiste eröffnet die 22. Ausgabe des Festivals mit einem Auftritt von Gitarrist Fred Frith & Friends: Ein achtköpfiges Line-up mit unter anderen Hans Koch (Klarinette), Paula Sanchez (Cello, Stimme) und Núria Andorrá (Percussion) wird im Theater am Neumarkt „in allen erdenklichen Kombinationen“ spielen. Zu den weiteren Highlights unter den insgesamt 15 Konzerten an wieder einmal sehr diversen Spielorten zählen das Trio Craig Taborn (Piano), Tomeka Reid (Cello) und Ches Smith (Schlagzeug), Bands wie The Bad Plus und Wrens in der Roten Fabrik am 29. November, Joe Sanders: Parallels im Zürcher Moods 23. November und The Shrimps um den Schlagzeuger Jim Black (25.11., im Museum Riedberg am 25. November.

Zudem gibt es Solo-Konzerte mit den Pianistinnen Marilyn Crispell im Kulturhaus Helferei am 27. und Simone Keller in der Roten Fabrik am 29. November. Fortgeführt wird die Tradition der Workshopband der Zürcher Hochschule der Künste, die ihr Programm diesmal unter der Leitung von Ben LaMar Gay entwickelt hat (27.11. im Mehrspur). Der Kornettist, Komponist, Sänger, Dichter und AACM-Aktivist aus Chicago spielt auch am 28. November ein rares Solo-Konzert in der Roten Fabrik. Dort präsentiert am selben Abend auch das Large Ensemble der Hochschule Luzern Ergebnisse einer Arbeitsphase, diesmal unter der Leitung von Camila Nebbia. Die argentinische Saxofonistin tritt anschließend im Trio mit Crispell und der Schlagzeugerin Lesley Monk auf. Zum Finale trifft schließlich am 30. November im Theater am Gleis das Erosão Percussion Trio um die in Berlin lebende, brasilianische Schlagzeugerin Mariá Portugal auf das Dave Gisler Trio.

