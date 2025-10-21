UK: Parliamentary Jazz Awards 2025

John Surman „Words Unspoken“Am 14. Oktober gab die britische „All Party Parliamentary Jazz Group“ (APPJG) die Gewinner/-innen ihrer diesjährigen „Parliamentary Jazz Awards“ bekannt. „Jazz Vocalist Of The Year“ ist nach Meinung der APPJG die Londonerin Zara McFarlane, „Jazz Instrumentalist Of The Year“ wiederum der Gitarrist Rob Luft. „Words Unspoken“ (ECM/Universal) von John Surman hat sich in der Kategorie „Jazz Album Of The Year“ durchgesetzt, „Jazz Ensemble Of The Year“ ist das Londoner Kollektiv The Banger Factory. „Jazz Newcomer Of The Year“ ist der Altsaxofonist Donovan Haffner und der „Jazz Media Award“ geht an die BBC-Sendung „Round Midnight“ von und mit Soweto Kinch. Und mit einem Sonderpreis wurde an den im Januar gestorbenen Geschäftsführer von Ubuntu Music, Martin Hummel, erinnert.

„Diese Awards sind eine großartige Gelegenheit, die Talente und die Energie der vielen Musiker/-innen, Pädagog/-innen, Veranstalter/-innen, Plattenfirmen, Jazzorganisationen, Blogs, Jazzmagazine und Journalist/-innen zu würdigen, die den Jazz im UK am Leben erhalten“, so die Abgeordnete und APPJG-Vorsitzende Chi Onwurah. „Die ,Parliamentary Jazz Awards‘, die zum 20. Mal verliehen wurden, ehren die besten britischen Jazzmusiker/-innen.“ Und ihr Stellvertreter Lord Mann sagte: „Dies war ein wirklich starkes Jahr für die ,Parliamentary Jazz Awards‘. Die Preisträger/-innen sind ein Who is Who von Namen, die dazu beigetragen haben, Großbritannien fix auf der Landkarte des internationalen Jazz zu verankern.“

