Villingen: MPS-Jubiläum

Monty AlexanderNach jahrelangen Auseinandersetzungen um die Nutzung und Verwaltung des MPS Studios in Villingen steht seit 2022 die Zukunft des geschichtsträchtigen Ortes durch die Neugründung des Vereins MPS-Studio e.V. wieder auf sicheren Füßen. Nun feiert der Verein mit einem Hochkaräter-Konzert dreijähriges Bestehen. Am 13. Dezember ist in der Tonhalle Villingen Pianist Monty Alexander zu Gast, der Teil der MPS-Historie ist und in den 1970ern eine Reihe Alben aufnahm. Kollege Oscar Peterson hatte ihn damals an die Schwarzwälder empfohlen. Der Jamaikaner wird im Trio mit Bassist Luke Sellick und Drummer Jason Brown erwartet.

„Dass er nun anlässlich unseres Jubiläums nach Villingen zurückkehrt, ist für uns eine besondere Ehre – und ein Moment, der Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Jazz miteinander verbindet“, lässt der Verein verlauten. Vor und nach dem Konzert werden die DJs Rainer Trüby und Stephan Steigleder in der Lounge der Tonhalle MPS-Perlen auflegen. Abseits des Jubiläumskonzerts zeigen sich die Aktivitäten von MPS-Studio e.V. rege: Man veranstaltet regelmäßig Konzerte in den Studio-Räumlichkeiten und bietet Führungen mit anschließenden Jam-Sessions an – nächster Termin hierfür ist der 29. November.

