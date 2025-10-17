Liverpool: Indika Festival

Indika FestivalDas alle zwei Jahre stattfindende Indika Festival in Liverpool präsentiert seit 2012 ein breites Spektrum an klassischen indischen Künsten. Rund ums hinduistische Diwali-Fest kommt es vom 17. bis 31. Oktober über die ganze Stadt verteilt zu Auftritten von Koryphäen in Tanz, Yoga, Poesie und Musik. Zu den klingenden Höhepunkten zählen das Eröffnungskonzert mit dem Flötisten Flute J.A. Jayant und der Sarod-Virtuosin Debasmita Bhattacharya im The Music Room und der Auftritt der klassisch informierten, aber soundtechnisch durchaus gegenwärtigen Folk-Fusion-Band The Tapi Project feat. DJ Richie Vegas am 22 Oktober im Everyman Theatre.

Vergangenheit und Zukunft treffen sich auch in der Musik des Percussionisten Sarathy Korwar, der am 29. Oktober im Future Yard sein neues Album „There Is Beauty, There Already“ vorstellen wird. Das Abschlusskonzert im Yoko Ono Lennon Center am 31. Oktober unter dem Namen „Resonance – Strings Across Borders“ bestreitet eine Allstar-Besetzung unter deutscher Beteiligung, bestehend aus Dr. Pandit Ranajit Sengupta (Sarod), Ashim Chowdhury (Sitar), André Krengel (Gitarre) und Kousic Sen (Tabla). Dazu kommen zahlreiche weitere Konzerte und Tanz-Aufführungen, Workshops, Diwali-Parties und natürlich Yoga-Sitzungen.

