Gestorben: Véronique Vincent

Les Tueurs de la Lune de MielIn Belgien verstarb am 5. Oktober im Alter von 68 Jahren die Sängerin und Bildende Künstlerin Véronique Vincent. Geboren in Paris, fand Vincent ihr Zuhause in der Brüsseler Underground-Szene. Neben ihrer Arbeit als Malerin und Illustratorin war sie in den frühen 1980er-Jahren Leadsängerin der Band Les Tueurs de la Lune de Miel (The Honeymoon Killers), deren selbstbetiteltes zweites Album vom belgischen Magazin Mofo zum „besten belgischen Rock-Album aller Zeiten“ erklärt wurde. Zur Band gehörten auch Marc Hollander und Vincent Kenis, in deren Band Aksak Maboul Vincent fortan eine tragende Rolle übernahm. Die Band kombinierte Indie-Rock mit experimenteller und außereuropäischer Musik, ihre Alben erschienen auf dem von Hollander gegründeten, bis heute aktiven Label Crammed Discs. 2015 begann Aksak Maboul wieder auf Tour zu gehen, 2020 erschien unter Vincents Beteiligung ein Doppelalbum mit neuem Material: „Figures“ (Crammed Discs/Indigo). Anlässlich ihres Todes erklärte das Label: „ Véroniques Wärme, ihr Humor und ihre grenzenlose Fantasie prägten alles, was sie berührte – ihre Musik, ihre Freundschaften und ihre Zusammenarbeit. Ihre Stimme wird weiterhin nachhallen und an ihre einzigartige Präsenz in der Welt der Musik erinnern.“