New York: Winter Jazzfest

James Brandon Lewis QuartetMit dem NYC Winter Jazzfest startet man seit zwei Jahrzehnten jeden Januar ins neue (Jazz-)Jahr. Dieses mittlerweile mehrtägige Festival in New York an der US-amerikanischen Ostküste steht dabei für zweierlei: Im Programm zeigen sich in der Regel all die Acts, die international gerade angesagt und hot sind, zudem kommen dort Festival- und Clubveranstalter/-innen aus aller Welt zusammen, um die Musiker/-innen und Bands für ihre nächsten Programme zu entdecken. 2026 findet das Winter Jazzfest vom 8. bis 13. Januar statt. Auch diesmal dreht sich alles wieder um die Freude und Schönheit des Zusammenseins als Feier der Geschichte und Zukunft der afroamerikanischen Musik – ganz besonders dringlich in einer Zeit, in der die schwarze Kultur der Vereinigten Staaten mehr als nur bedroht zu sein scheint.

„Das Winter Jazzfest war schon immer mehr als ein Musikfestival; es ist ein gemeinschaftliches Treffen, eine Plattform für diverse Stimmen, ein Ort der Freude und Widerstandsfähigkeit“, schreibt das Festivalteam in der Pressemitteilung. „2026 setzen wir verstärkt auf die Kraft der Musik, um dem Aussterben zu widerstehen und den vielen Stimmen im Herzen der afroamerikanischen Musiktraditionen Gehör zu verschaffen.“ Mit dabei sein werden Adam O’Farrill, Amirtha Kidambi Elder Ones, Bex Burch, Cory Henry, Brittany Davis, das David Binney Action Trio und das David Murray Quartet, Elena & Samora Pinderhughes, das James Brandon Lewis Quartet und das James Carter Quintet, Kahil ElZabar & Isaiah Collier, Kassa Overall, Meshell Ndegeocello, Sam Gendel, Sasha Berliner, Shahzad Ismaily, The Either/Orchestra, Tia Fuller, Tyreek McDole und viele andere mehr, deren Namen später noch bekannt gegeben werden.

