Germering: Jazz It! 2026

Simon Oslender TrioSeit 2007 präsentiert die Reihe „Jazz It!“ in Germering südwestlich von München Jazzkonzerte mit lokalen, nationalen und internationalen Live-Acts. In diesem Jahr steht mit dem NYC Trio von Gitarrist Libor Smoldas am 28. November noch ein Termin im Bistro-Ambiente vom Amadeussaal in der Stadthalle an. Dann wurde auch das Programm für 2026 veröffentlicht. Das 20. Jahr der Reihe eröffnet der Pianist und Keyboarder Simon Oslender mit seinem Groove-Trio am 16. Januar. Dem folgt am 27. Februar die brasilianische Sängerin Viviane de Farias, begleitet von Gitarrist Paulo Morello, Schlagzeuger Mauro Martins und Bassist Sven Faller, der auch seit 2024 der künstlerische Leiter der Reihe ist.

Weitere Termine: Trompeter Bill Petry und Quartett (24.4.), die Sisters Of Jazz um Multiinstrumentalistin Izabella Effenberg und Sängerin Esther Kaiser als besonderem Gast (23.10.) sowie der Saisonabschluss mit dem Quintett von Trompeter Martin Auer und dessen Hommage an Miles Davis‘ Album „Kind Of Blue“ am 4. Dezember. Karten für alle Konzerte sind bereits einzeln erhältlich, treue Fans wissen das Jahresabonnement zu schätzen, das im kommenden Jahr 85 Euro kostet.

