Mixtape #152

Sendung am Freitag, 9.8.2019, 12-13 Uhr @ByteFM

Ranky Tanky Stand By Me Good Time (Resilience/Rough Trade)

Nola Is Calling Nola Is Calling Sewing Machine Effects (Jarring Effects/Broken Silence)

Nérija Unbound Blume (Domino/Good ToGo)

Eric Legnini Boda Boda Six Strings Under (Anteprima/Broken Silence)

Carwyn Ellis & Rio 18 Tywydd Hufen La Joia! (Banana & Louie Records)

Terak Anosy Group Soaliza Alefa Madagaskar (Strut)

Petter Eldh Koma Saxo Fanfarum for Komarum (WeJazz/Groove Attack)

People Under The Stairs The Effects Of Climate Change On Densely Populated Urban Areas Sincerely, The P (Piecelock 70/Rough Trade)

Ashley Henry Between The Lines Beautiful Vinyl Ounter (Sony)

Sarathy Korwar Coolie More Arriving (Leaf/Indigo)

Musina Ebobissé Quintet Loxodonta Timeprints (Double Moon/in-akustik)