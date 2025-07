Horst und Gretl Will-Stipendium: Jorik Bergman

Jorik BergmanJährlich vergibt die Stadt Köln ihr mit 12.000 Euro dotiertes „Horst und Gretl Will-Stipendium für Jazz/Improvisierte Musik“. Längst richtet sich die Ausschreibung nicht mehr nur an Musiker/-innen aus Köln, sondern mittlerweile auch aus ganz Nordrhein Westfalen. Zuletzt wurden der Schlagzeuger Leif Berger 2024, der Saxofonist Fabian Dudek 2023 und der Pianist Felix Hauptmann 2022 mit diesem Stipendium ausgezeichnet. Gewinnerin des „Horst und Gretl Will-Stipendiums für Jazz/Improvisierte Musik“ 2025 ist die Flötistin, Komponistin und Bandleaderin Jorik Bergman. Das hat kürzlich die unter anderem mit Berger und dem Saxofonisten Stefan Karl Schmid besetzte Jury unter dem Vorsitz des Musikjournalisten Hans-Jürgen Linke entschieden.

Bergman wurde 1996 in Leiden in den Niederlanden geboren und lebt seit 2020 in Köln, wo sie sich rasch einen Namen als Komponistin eines harmonisch weit ausholenden Orchester-Jazz gemacht hat. Ihr eigene Band nennt sie augenzwinkernd Jorik Bergman And Her Large, Imaginary Big Band Constellation, besetzt mit Musiker/-innen, die ihren Orchester-Jazz mit humorvoller Ernsthaftigkeit umzusetzen verstehen. Zudem hat sie für das Subway Jazz Orchestra geschrieben, mit acht Musiker/-innen aus Köln, Amsterdam, Berlin und Brüssel das „Julius Eastman Project“ realisiert und für das Debütalbum des 101-jährigen Saxofonisten Marshall Allen, „New Dawn“, die Streicher für das Stück „African Sunset“ arrangiert.

„Die Qualität und Originalität sowie die farbige Differenziertheit ihrer kompositorischen Arbeit für größere Ensembles ist außergewöhnlich, und als Flötistin repräsentiert sie eine eigene und im Jazz-Kontext eher rare Stimme“, heißt es in der Begründung. „Ein besonderes Augenmerk der Jury richtete sich auch auf die intensive und vielfältige Arbeit, die erforderlich ist, größere Ensembles auf freiberuflicher Basis zusammen zu holen, aufrechtzuerhalten und mit Spielanlässen, Musik und Auftrittsmöglichkeiten zu versorgen. Dass Jorik Bergman das seit geraumer Zeit mit bemerkenswertem Erfolg tut, hat zur Entscheidungsfindung der Jury beigetragen.“ Preisverleihung und Preisträgerinkonzert finden am 5. September im Rahmen der Cologne Jazzweek im Kölner Stadtgarten statt.

