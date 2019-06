Mixtape #150

Sendung am Freitag, 14.6.2019, 12-13 Uhr @ByteFM

Brad Mehldau The Prophet Is A Fool Finding Gabriel (Nonesuch/Warner)

Bruce Hornsby Absolute Zero Absolute Zero (Thirty Tigers/Membran)

Skinny Pelembe No Blacks, No Dogs, No Irish Dreaming Is Dead Now (Brownswood/Rough Trade)

Lettuce Everybody Wants To Rule The World Elevate (Regime/Membran)

Jan Bang, Eivind Aarset, Erik Honoré, Samuel Rohrer Mordechai (A Prophecy) Dark Star Safari (Arjunamusic)

Noé Tavelli & The Argonauts Collective Ruby’s Blessing Noé Tavelli & The Argonauts Collective (Double Moon/in-akustik)

Isaac Birituro & The Rail Abandon Yesu Yan Yan Kalba (Wah Wah 45)

Ensemble Du Verre Jet Black Notebook Jet Black Notebook (Batterie/Membran)

Hot Border Special Where’s Artie? Are You Ready? (Légère/Broken Silence)

Alemayehu Eshete Chiro Adarie Negne Ernesto Chahoud Presents Taitu (BBE/Membran)

Marcos Valle Alma Single (Far Out/Rough Trade)