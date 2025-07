Kopenhagen: Jazz Festival

Meshell NdegeocelloVom 4. bis 13. Juli findet das diesjährige Copenhagen Jazz Festival statt. Auf dem seit 1979 bestehenden Festival werden in diesem Jahr erneut auf vielen, über die Stadt verteilten Bühnen zahlreiche Konzerte stattfinden. Neben dem legendären Jazzhus Montmartre, wo schon Dexter Gordon, Stan Getz und Ben Webster auftraten, sind dies unter anderem das Konzerthuset des Dänischen Rundfunks, die Oper, das Königliche Theater und neben Clubs, Cafés und Konzerthallen zahlreiche Open-Air-Bühnen.

In diesem Jahr stehen neben dänischen Musiker/-innen und Bandprojekten wieder viele internationale Namen auf dem Programm – wie zum Beispiel Norah Jones, der westafrikanische Superstar Salif Keita, Curtis Stigers, Samara Joy und John Scofield. Außerdem treten noch Youssou N’Dour, Eliane Elias und Meshell Ndegocello mit der Musik ihres aktuellen Albums, „No More Water: The Gospel Of James Baldwin“, auf. Veranstalterin ist die gemeinnützige „Copenhgen Jazz Festival Fonden“, zu der auch das jährlich im Februar stattfindende Festival Vinterjazz zählt. Im Rahmen der Reihe „Something Else“ wird Musik im Grenzbereich von Jazz und anderen Genres aufgeführt. Dazu gibt es das Programm „Jazz for Kids“.

