Joni Mitchell: Joni’s Jazz

Joni Mitchel „Joni’s Jazz“Auf dem kommenden Album-Set „Joni’s Jazz“, einer Archivsammlung von Kollaborationen Joni Mitchells mit Jazzmusikern, die im September auf Rhino Records erscheinen wird, sind zwei bisher unveröffentlichte Demoaufnahmen enthalten, „Moon At The Window“ und „Be Cool“. Beide wurden 1980 für Mitchells 1982 erschienenes Album „Wild Things Run Fast“ aufgenommen. „Be Cool“ ist in seiner finalen Version mit Wayne Shorter am Saxofon. Auf der Demoaufnahme singt Mitchell noch nicht den gesamten Text und scattet die noch fehlenden Zeilen. Begleitet wird sie von zwei Gitarren und einem Schlagzeug. Erscheinen wird „Joni’s Jazz“ als CD- und LP-Box-Set mit 61 Songs. Sie reichen von „Marcie“ aus ihrem Album „Song To A Seagull“ von 1968 bis zu ihrer berührenden Version von „Summertime“ vom Newport Folk Festival 2022, ihrem ersten Auftritt nach 20 Jahren. Mitchell widmet „Joni’s Jazz“ ihrem langjährigen Freund und Weggefährten Shorter, der 2023 verstarb.

