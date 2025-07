Berlin: Summer Talks

SubsysstemDie Staatsbibliothek Unter den Linden lädt vom 12. bis 16. Juli im Innenhof zu insgesamt drei „Summer Talks“ zu der Frage ein, „Was uns in die Zukunft trägt“. Begleitet werden die Talks von den Berliner Tieftonspezialisten von Subsystem aka Almut Schlichting am Baritonsaxofon und Sven Hinse am Kontrabass. Im Innenhof wird die Theaterwissenschaftlerin, Tänzerin, Performancekünstlerin und Aktivistin Margarita Tsomou, Kuratorin für Theorie und Diskurs am Theater HAU und Professorin für zeitgenössische Theaterpraxis an der Hochschule Osnabrück, mit verschiedenen Gäst/-innen über folgende philosophische und sozialpolitische Grundbegriffe sprechen: Eigentum, Freiheit und Intimität. Eingeladen sind die Politikwissenschaftlerin Sabine Nuss, die Philosophin Eva von Redecker und der Philosoph und Literaturwissenschaftler Peter Rehberg.

