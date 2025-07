Paris: Brasilien-Reihe

Jota.pêDas New Morning in Paris beginnt an diesem Wochenende eine Konzertreihe mit brasilianischen Künstlerinnen und Künstlern, die sich bis in den Herbst hinein erstreckt und stilistisch von Samba und Bossa Nova über Manguebeat bis Jazz-Funk reicht. Samba-Altmeister Moacyr Luz kommt mit seiner zehn Musiker starken Band Clube dos Democraticos, für ihn eröffnet die Mosambikanerin Assa Matusse. Auf Luz folgt der Sänger Jota.pê, der mit seiner besonderen Stimme die MPB-Szene der letzten Jahre durcheinandergewirbelt hat. Mit der Naçāo Zumbi sind dann die Helden der Manguebeat-Bewegung aus Recife an der Seine zu Gast, bevor Rogê mit entspanntem Sambalanço-Sound im Fahrwasser von Jorge Ben die Juli-Konzerte beschließt. Ab September geht es weiter: zunächst intim mit Gitarre und der Stimme von Nachwuchssänger Rubel. Der Jazz-Funk von Lucas Arruda wird alle Ed Motta-Fans begeistern, und zum Abschluss gibt sich MPB-Legende Joāo Bosco mit dem Bassisten Guto Wirtti die Ehre.

Weiterführende Links

New Morning