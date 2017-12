Mixtape #128

Sendung am Freitag, 1.12.2017, 12-13 Uhr @byteFM

Robert Plant Carry Fire Carry Fire (Nonesuch/Warner)

Sudan Archives Come Meh Way Sudan Archives (Stones Throw/Groove Attack)

Nicole Willis We Still Got A Way To Fall My Name Is Nicole Willis (Herakles/Groove Attack)

Mavis Staples Little Bit If All I Was Was Black (ANTI/Indigo)

Heiko Fischer YDKWLI General Relativity (What We Call Records/Soulfood)

Kamasi Washington Desire Harmony Of Difference (Young Turks/Indigo)

Joscha Oetz Urbanic Cycles Urbanic Cycles (KLAENG Records/klaengrecords.de)

Mariam The Believer Bodylife Love Everything (Repeat Until Death/Cargo)

Esther Phillips Man Ain’t Ready At Onkel Pö’s Carnegie Hall (Jazzline/Good ToGo)

Jens Düppe From Zero Dancing Beauty (Personality Records/in-akustik)

Edward McLean & Christian Kögel Airy Me & You Revisited (R3w Records/Cargo)