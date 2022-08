191: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Steve Gadd & WDR Big Band„Was mir auffällt, ist, dass unsere Vorstellungen von Utopien oft aus einer tief verwurzelten kolonialen Siedlermentalität stammen“, sagt Saratha Korwar. „Ich glaube, wir müssen Wege finden, Utopien und damit auch Dystopien zu dekolonisieren.“ Der aus Indien stammende, in England lebende Perkussionist und Produzent legt mit „Utopia Is A Colonial Project“ die erste Single seines kommenden Albums „Kalak“ vor. In klassischer indischer Musik und Jazz ausgebildet, unterlegt Korwar diesen Eröffnungstrack des 191. Mixtapes aus der Redaktion von Jazz thing mit modernen, drum‘n'bassenden Afrobeats und „felativ“ tighten Hörnern. Auch die zehn übrigen musikalischen Zeitzeichen von Country-Jazz bis Sweet-Soul warten mit allerhand schönen Zwischentönen auf. Thee Sacred Souls sind ein Trio aus San Diego, das die Soul-Traditionen der dortigen Kalifornier mexikanischer Abstammung aufleben lässt, aktuell mit dem Ohrwurm „Easier Said Than Done“.

Der israelische Kutiman und sein Kollege Dekel verbreiten mit „Believe In You“ ein ebenfalls soulsüßes, beatverschlepptes Stück basslastiger Motivationsatmosphäre. Die Petter Eldh ist mit der Drummerin Savannah Harris stellvertretend für ihre gemeinsamen und individuellen (und umwerfenden) Projekte bei der Cologne Jazzweek und beim Jazzfestival Saalfelden zu hören, genauso der „Artist In Residence“ des letzteren, der norwegische Drummer Gard Nilssen, aktuell auf ECM mit seiner Acoustic Unity und einem Stück für sein französisches Lieblingsrestaurant „Cercle 85“ zu erleben.

Die Sitaristin Anoushka Shankar hat ein neues Album mit dem Metropol Orkest und Hang-Spieler Manu Delago eingespielt, aus dem wir „Flight“ hören. Steve Gadd, legendärer Drummer und Titelheld der aktuellen Ausgabe von Jazz thing, präsentiert sein neues Album mit Bassist Eddie Gomez, Saxofonist Ronnie Cuber und der WDR Big Band mit seiner Version von Otis Reddings „I Can’t Turn You Loose“. „Things Happen That Way“ ist der Titel eines neuen, posthum veröffentlichten Albums des New-Orleans-Voodoo-Swamp-Funkateers Dr. John, aus dem wir „End Of The Line“ mit Vocals von Aaron Neville hören.

Saul nennt sich das Produktionsteam mit Jack Stephenson-Oliver vom Londoner Vels Trio und Barnet Whittaker alias Footshooter. Ihre EP „Mutualism“ präsentieren wir mit dem Upbeat-leuchtenden „The Light“ mit der Sängerin Allysha Joy. Wir verabschieden uns von und bedanken uns beim großen Rolf Kühn, der vorvergangene Woche gestorben ist, mit der Aufnahme eines Standards, dessen Titel wir uns öfter zu Herzen nehmen sollten: „What Are You Doing The Rest Of Your Life?“. Den Abschluss bildet der britische Saxofonist Binker Golding mit dem Titel „’Til My Heart Stops“ aus seinem hervorragenden, Country beeinflussten Jazz-Album „Dream Like A Dogwood Wildboy“. All das gibt es eine Stunde lang ab 11 Uhr am 2. September im Jazz thing Mixtape auf ByteFM – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #191

für das Jazz thing Mixtape vom Freitag, 2.9.2022, 11-12 Uhr

Sarathy Korwar Utopia Is A Colonial Project Kalak (The Leaf Label/Indigo)

Thee Sacred Souls Easier Said Than Done Lady Love (Penrose/Daptone/Groove Attack)

Kutiman ft. Dekel Believe In You Open (Siyal Music)

Petter Eldh Lorimer Projekt Drums, Vol. 1 (Edition/The Orchard)

Anoushka Shankar & Metropol Orkest Flight (feat. Manu Delago) Between Us … (Leiter Verlag)

Gard Nilssen Acoustic Unity Cercle 85 Elastic Wave (ECM/Universal)

Steve Gadd & WDR Big Band I Can’t Turn You Loose Center Stage (Leopard/Broken Silence)

Dr. John End Of The Line (feat. Aaron Neville) Things Happen That Way (Concord/Universal)

Saul & Allysha Joy The Light Mutualism (Rhythm Section International/!K7)

Rolf Kühn What Are You Doing The Rest of Your Life? Yellow + Blue (MPS/edel)

Binker Golding ’Til My Heart Stops Dream Like A Dogwood Wildboy (Gearbox/The Orchard)

