184: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Jannig Trumann „Roots & Riots“Klimakrise und Donnerwolken, Unruhe und Aufruhr, böse Gerüchte und die Suche nach Moses – unser Mixtape für den Februar ist auf der Höhe der Zeit. „Jeder, der dieses Stück hört, hat Unruhen erlebt, während unsere Nation mit ihrer Vergangenheit und der Zukunft ringt – und all das inmitten von Quarantäne und politischer Veränderung“, erklärt die Harfenistin Brandee Younger den Titel „Unrest“ ihrer neuen, zweiteiligen Single, die sie mit Hilfe eines Stipendiums der „Jazz Coalition“ in den legendären Van Gelder Studios aufgenommen hat. Der schwedisch-berlinische Bassist Petter Eldh hat sein Band-Baby Koma Saxo um die Sängerin Sofia Jernberg erweitert und schickt mit „Croydon Koma“ einen Vorboten des Mitte März erscheinenden Albums „Koma West“, das sich auch mit Gastbeiträgen von Eldhs Mutter am Akkordeon seiner Heimat im Westen Schwedens widmet. Nach Erykah Badus zweitem Album benannt, suchen die Londoner Soul-Schützen von Mama’s Gun mit ihrer aktuellen Single nach Moses – hörbar einem Tribut an Bill Withers, an dessen Todestag sie diesen Song geschrieben haben.

LARIZA heißt das Kölner Quartett um die Sängerin Lena-Larissa Senge, dessen Debüt jetzt im Rahmen unserer „Jazz thing Next Generation“-Reihe erscheint – wir hören daraus den kirschblütigen Frühlingsboten „Sakura“. Der senegalesische Sangesheld Omar Pene, einst Gründer der Band Super Diamono, beschäftigt sich auf seinem neuen, gemeinsam mit dem Gitarristen Hervé Samb produzierten Album „Climat“ nicht nur Themen wie der Klimakrise oder mangelnder Bildung, die junge Männer in Westafrika in die Hände dschihadistischer Terroristen treibt, sondern auch bösen Gerüchten. Mit eben „Eighty Nine“ veröffentlicht der Klarinettist und Saxofonist Charlie Gabriel, dienstältestes Mitglied der Preservation Hall Jazzband seiner Heimatstadt New Orleans, ein herrliches Album mit alterweisen Balladen, ausnahmsweise auch mal gesungen.

„Breath By Breath“ heißt das neue Album des amerikanischen Pianisten Fred Hersch, das er mit einem Jazz-Trio und dem Crosby Street String Quartet eingespielt hat. Von seinen Meditationserfahrungen inspiriert ist nicht nur der Albumtitel, sondern auch „Rising, Falling“. Noch einmal Cécile McLorin Salvant: auch die wetterfühlige Ballade „Thunderclouds“ steigert die Vorfreude auf ihr demnächst erscheinendes Album „Ghost Song“. Der einstige Bad-Plus-Pianist Ethan Iverson macht dem Namen seines neuen Blue-Note-Albums mit Jack DeJohnette und Larry Grenadier alle Ehre – es heißt „Every Note Is True“, genau wie sein Instagram-Account. Posaunist Janning Trumann nennt das neue Album seines Quartetts „Roots & Riots“ und markiert damit einen deutlichen „Shift“ in neue Soundwelten, auch mit Delay, Distortion und mehr Synthesizer. Julian Blumenthaler, geigender Keyboarder der Jazz-HipHop-Band Ferge x Fisherman, nennt sein wunderbares Quartett-Album „Of Samurai And Dogs“ und beendet unser Mixtape mit dem lautmalerischen „Hangin‘“. All das gibt es am 18. Februar im Jazz thing Mixtape auf ByteFM – ab 11 Uhr eine Stunde lang mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #184

für das Jazz thing Mixtape vom Freitag, 18.2.2022, 11-12 Uhr

Brandee Younger Unrest II Unrest (Impulse!/Universal)

Koma Saxo Croydon Koma Koma West (Wejazz/Groove Attack)

Mama’s Gun Looking For Moses Looking For Moses (Légère Recordings/Broken Silence)

Omar Pene Lu Tax Climat (Moaik/Broken Silence)

LARIZA Sakura Weave (Double Moon/Bertus)

Charlie Gabriel I‘m Confessin‘ EightyNine (SubPop)

Fred Hersch Rising, Falling Breath By Breath (Palmetto/Al!ve)

Cécile McLorin Salvant Thunderclouds Ghost Song (Nonesuch/Warner)

Ethan Iverson Praise Will Travel Every Note Is True (Blue Note/Universal)

Janning Trumann 4 Shift Roots & Riots (Tangible/in-akustik)

Julian Blumenthaler Quartett Hangin‘ Of Samurai And Dogs (Ferge x Fisherman/The Orchard)

