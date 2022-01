183: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Ampair:eDas erste Jazz-thing-Mixtape im neuen Jahr feiert gleichzeitig die UKW-Premiere dieses Formats. Denn seit Beginn des Jahres ist ByteFM in Hamburg und Umgebung auch „terrestrisch“ auf 91,7 und 104 Mhz zu empfangen – demnächst folgt Berlin, immerhin über DAB+. Dass dieser Umstand nichts am Format unserer Redaktionssendung ändert, zeigt schon die Playlist dieser 183. Ausgabe. Mit dem gospeligen „Put On Earth For You“ zollt der besonders bunte Bassist MonoNeon aus Memphis auch seinem Mentor Prince Respekt. Um Letzteres geht es auch Jazzanova mit ihrem Projekt, für das die Berliner einige der Paradestücke des legendären Labels Strata Records neu aufgenommen haben. Die Bon Voyage Organisation ist „vor allem die Geschichte der Konstruktion eines Ensembles, der Suche nach Harmonie, durch Musik, zwischen Menschen“ erklärt der Pariser Bassist und Keyboarder Adrien Durand, der hier seine Liebe zum Jazz und seine Erfahrungen als Mitmusiker von etwa Amadou & Mariam kombiniert.

Mit dem „Ghost Song“ widmet sich die gleichzeitig traditionelle und hochaktuelle Sängerin Cécile McLorin Salvant ihren Wurzeln im Blues, einem immer weiterlebenden Ur-Genre, dem sich auch die North Mississippi Allstars um die Brüder Luther und Cody Dickinson verschrieben haben. „Tandem“ fahren Alexander Lehmler und Matthias Debus schon seit gut 20 Jahren, sowohl musikalisch als auch familiär. Nun hat das Paar aus Mannheim erstmals ein Album als Saxofon-Kontrabass-Duo aufgenommen, aus dem wir „Ikarus“ hören. Aus Rostock kommt das Label Yew Music, das der Keyboarder Constantin Krahmer im letzten Jahr gegründet hat – auch um das Debüt seiner Band Ampair:e mit der Gesangs- und Effekt-Improvisatorin Hanna Schörken und Drummer Bernd Oezsevim zu veröffentlichen. Komplett improvisierte Musik, aufgenommen im Rahmen einer „Residency“ im Maschinenhaus in Essen im April 2021.

Die Münchner Formation Fazer hat ihr neues Album „Plex“ veröffentlicht und fasziniert damit, vielleicht auch wegen des neuen Labels Cityslang, gleichermaßen Indie- und Jazz-Fans. Maximilian Hering ist ein Drummer aus Mainz, der in Arnhem studiert hat und mit „Nostalgia“ sein Debütalbum veröffentlicht – mit seiner komplett katalonisch besetzten Group mit dem Trompeter Félix Rossy, Saxofonist Edu Cabello und Bassist David Muñoz. Die Münchner Sängerin Alma Naidu, die vorher schon auf Alben der Jazzrausch Bigband oder ihres jetzigen Produzenten Wolfgang Haffner zu hören war, veröffentlicht Mitte Februar ihr Debütalbum. Lesen, Seilspringen, Angeln und Drachen steigen lassen sind die großen Themen von „Emanation/Don’t Break“, zumindest im dazugehörigen Video des Saxofonisten Immanuel Wilkins, der damit sein neues Album „The 7th Hand“ auf Blue Note ankündigt

„Klingt wie Crimson früher – nice!“ befindet der einsame Kommentar zum eher unaufgeregten Video für Hedvig Mollestads „Winds Approaching“ bei Youtube, das dieses Mixtape beschließt. „Es kling wie Rock, aber fühlt sich ein bisschen wie Jazz an“, hat die norwegische Gitarristin einmal über ihre Musik gesagt. „Und es fühlt sich auch ein wenig wie steile Berge an. Oder wie starker Regen. Oder hunderte von Bisons, rennend.“ All das ist am 21. Januar eine Stunde lang ab 11 Uhr im 183. Jazz thing Mixtape zu hören – immer noch auf ByteFM, überall im Netz und in Hamburg auch über UKW.

Playlist #183

für das Jazz thing Mixtape vom Freitag, 21.1.2022, 11-12 Uhr

MonoNeon Put On Earth For You Put on Earth For You (dywanethomasjr.bandcamp.com)

Jazzanova Creative Musicians Strata Records – Reimagined By Jazzanova (BBE/The Orchard)

Bon Voyage Organisation Le Sentier des Orpailleurs Le Sentier des Orpailleurs (bon-voyage-organisation.bandcamp.com)

Cécile McLorin Salvant Ghost Song Thunderclouds (Nonesuch/Warner)

North Mississippi Allstars Never Want To To Be Kissed Set Sail (New West Records/Rough Trade)

Alexander Lehmler & Matthias Debus Ikarus Tandem (Neuklang/edel)

Ampair:e Flare Ampair:e (yewrecords.bandcamp.com)

Fazer Grenadier Plex (City Slang/Rough Trade)

Maximilian Hering Nostalgia Nostalgia (maxhering.bandcamp.com)

Alma Naidu Illusion Alma (Leopard/Broken Silence)

Immanuel Wilkins Don’t Break The 7th Hand (Blue Note/Universal)

Hedvig Mollestad Winds Approaching Tempest Revisited (Rune Grammofon/Cargo)

Weiterführende Links

ByteFM