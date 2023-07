Yosef Gutman Levitt & Tal Yahalom Tsuf Harim (Soul Song Records)

Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit der beiden israelischen Musiker Yosef Gutman Levitt (Bass) und Tal Yahalom (Gitarre) in Albumlänge. Beide verfügen über eine ähnliche poetische Klangsprache, die zwischen folkiger Genügsamkeit und orientalischer Farbenpracht changiert. Auf „Tsuf Harim“ geht es um traditionelle jüdische Melodien, die der Musiker Eli Rivkin gesammelt hat – eine ziemlich obskure Angelegenheit, denn viele der Songs bekommt die Öffentlichkeit hier zum ersten Mal zu hören. Yahalom ist sowohl auf Stahl- als auch auf Nylonsaiten zu hören, Levitt spielt neben Kontrabass auch seine charakteristische fünfsaitige Bassgitarre, die deutlich höher klingt. Viele der Melodien stammen aus dem Mittelmeerraum, dem Nahen Osten und Zentralasien. „Lechatchila Ariber“ ähnelt in seiner Bedeutung dem Nike-Slogan „Just do it!“, „Me‘ein Olam Haba“ ist eine Huldigung an Ralph Towner und Gary Peacock, die auch als Duo reüssierten.