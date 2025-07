Oversáez Abstract Emotions Boomslang/Galileo MC

Ein eigenes Klaviertrio betreibt der Berliner Pianist Sandro Sáez schon ein wenig länger und hat auch schon ein Trioalbum veröffentlicht. Aber erst jetzt, nachdem der dänische Bassist Jonas Westergaard für die tiefen Töne in der Musik sorgt, scheint die ideale Besetzung gefunden. Denn mit Schlagzeuger Nathan Ott arbeitet Sáez schon seit fünf Jahren zusammen. „Abstract Emotions“ ist die erste Einspielung in genau dieser neuen Besetzung. Und es ist Sáez durchaus ein großer Wurf mit diesem Album gelungen. Denn wie die drei Elemente aus der Neuen Musik und des Avantgarde-Jazz in groovige Texturen einbauen oder wie sie im Eröffnungsstück mit verqueren Wiederholungen arbeiten, die letztendlich in swingende Improvisationen des Pianisten münden, zeugt von Ideenreichtum und illustriert die ganze Raffinesse dieses Dreiers. Die stilistisch immer offenen, ziemlich ausgefuchsten Kompositionen bieten in jedem Moment Räume für überraschende Klangbilder und Rhythmen. Das Trio fesselt auch dadurch durchgängig beim Zuhören.