Caro Trischler When You Know You Know Klangraum Records

Für ihr zweites Album hat sich Caro Trischler für Eigenkompositionen entschieden. Der fünf Jahre zurückliegende Vorgänger bewegte sich mit vielen Coverversionen zwischen Country, Jazz, Soul und Brasil, die auch die Genrekoordinaten abstecken. In der Zwischenzeit gastierte Trischler bei verschiedenen anderen Ensembles. In „When You Know You Know“ schwingt ein Hauch Acid-Jazz, definitiv aber der Singer-Songwriter-Groove der 1970er-Jahre. Das Album ist ein echtes Selfmade-Projekt, eingespielt mit Ulf Kleiner als Pianist und Produzent. An eine Fremdkomposition wagt sich Trischler dann doch wieder. Ihre Version holt „Do It Again“ von der Tanzfläche zurück an die Bar. Eigentlich viel cooler kommen dagegen das brasilianische „Nuvens De Acúca“ oder die durchaus auch von Steely Dan beeinflusste Westcoast-Nummer „I Wish I Could Go Back“.