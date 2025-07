George Colligan Live At The Jazz Standard Whirlwind/Indigo

Perfektion in der Musik – gibt es die überhaupt? Für George Colligan ist es viel wichtiger, seinem authentischen musikalischem Impuls zu folgen. Vielleicht deswegen ein Live-Album aus dem mittlerweile geschlossenen Club Jazz Standard, New York. Die Aufnahmen sind schon mehr als zehn Jahre alt und doch von zeitloser Relevanz. Umgeben vom langjährigen Bandkollegen Jack DeJohnette (Drums) und der spontan eingesprungenen Linda May Han Oh (Bass) entfaltet sich ein Abend voller Intensität und brillantem Zusammenspiel. Ein Trio, das klingt wie eine Bigband. Colligans Kompositionen bieten Raum für individuelle Entfaltung, ohne beliebig zu sein. Seine eingängigen Melodien leiten mühelos durch Harmonien und Taktwechsel. Vereint durch eine gemeinsame Vision, gelingt den drei Musiker/-innen eine mitreißende Aufnahme.