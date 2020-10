Yellowjackets & WDR Big Band Jackets XL (Mack Avenue/in-akustik)

Angemessen sei das, meint Bob Mintzer, so würden die Yellowjackets inzwischen klingen. Da schwingt auch ein wenig Ensemble-Patriotismus mit, schließlich ist der Saxofonist nicht nur seit 1990 mit den Fusion-Pionieren unterwegs, sondern seit gut vier Jahren auch Chefdirigent der WDR Big Band. Aber natürlich macht es als Musiker und Arrangeur Spaß, die eigenen Ideen in großem Rahmen zu hören. Und so gestaltete er sieben der zehn Stücke von „Jackets XL“ für Jazzorchester um, die restlichen drei überließ er Vince Mendoza und Russell Ferrante. Die Bands fanden im Studio zusammen, es wurde ein Fest der klanglichen Opulenz mit Repertoire über die Dekaden hinweg. Sehr viel ausgefeilter kann man Fusion kaum präsentieren, auch wenn der versteckte Reiz der Musik dabei verloren geht. Denn bislang gehörte es zu den Spezialitäten der Yellowjackets, verflixt Komplexes leicht und verspielt klingen zu lassen. In großer Runde aber wirken selbst improvisierende Passagen streng geregelt.