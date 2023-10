Yeliz Trio The Wanderer (Unit/Bandcamp)

Cellist Karsten Hochapfel, Pianist Mathieu Bélis und Schlagzeuger Thomas Ostrowiecki bilden das Yeliz Trio, ihr Album „The Wanderer“ hat mit dem gleichnamigen Welthit von Dion DiMucci aber nichts zu tun. Stattdessen betritt das Trio Gefilde, die durchaus mit den Hervorbringungen des ECM-Labels zu tun haben. In der „Ballade Du Duke“ erklingt eine Posaune (Daniel Zimmermann) und Ostrowiecki eifert dem legendären Jon Christensen nach, in „Smoke And Blue“ – hier gastiert der Trompeter Mathieu Michel – erinnert Ostrowieckis perkussive Geräuschhaftigkeit an Collin Walcott von Oregon, auch Bélis, von dem sämtliche Kompositionen stammen, dämpft die Saiten seines Flügels und lässt ihn perkussiv klingen. Der Titelsong schließlich ist ein entspannter Mid-Tempo-Track, auf dem Hochapfel sein Cello singen lässt. Man kann kaum genug bekommen von den relaxten und gleichzeitig aufregenden Klanglandschaften, die das Yeliz Trio kreiert.