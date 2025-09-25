Vincent Meissner Trio

Eigengrau

ACT/edel

Vincent Meissner Trio – Eigengrau (Cover)„Eigengrau“ nennt man das, was man sieht, wenn man die Augen schließt – und die Augen schließt man bei dieser traumhaft schönen Musik schnell. Neben Meissner selbst ist Schlagzeuger Henri Reichmann dafür mit verantwortlich: Oft ignoriert er seine Snare-Drum und markiert den Beat nur ganz sachte auf der Hi-Hat, während er seine Toms streichelt. Auf „Be Yellow“ setzt er „Hand Claps“ ein, in anderen Songs dann doch das ganze Set. Sieben der neun Stücke stammen aus der Feder des Pianisten, daneben hat das Trio zwei originelle Cover eingespielt: Bei „Nothing Compares 2 U“ (Prince) klebt das Trio leider sehr an der Melodie, „Separator“ von Radiohead klingt dagegen kühn wie die Band selbst – aber eben ganz anders. Das Album hat Andreas Brandis herrlich luftig und transparent produziert, ACT-Gründer Siggi Loch ist nur noch für das Design der Platte verantwortlich.

Text
Rolf Thomas
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 25. Sep 2025 um 07:59 Uhr unter Reviews

