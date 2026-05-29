Berlin: Brass Festival

Berlin Brass FestivalWie jedes Jahr lockt am 21. Juni die Fête de la Musique mit kostenlosen Konzerten Bands und Publikum auf die Straßen. Mittendrin findet im Hof 1 der Berliner Kulturbrauerei der zweite Teil des Berlin Brass Festivals statt. Bereits am 14. Juni spielen bei der Auftaktveranstaltung im Johannesstift Spandau die Big Band Kameleon und die Brass Band des Rückert-Gymnasiums. In seiner neunten Ausgabe baut das Festival wieder eine blecherne Brücke zwischen Nachwuchs, enthusiastischen Amateuren und abenteuerlustigen Profis, was sich auch im Programm zur Fête de la Musique niederschlägt. Es beginnt um 16 Uhr mit der Einfach Spielen Band, gefolgt von der Berliner Kapelle B, dem Potsdamer KAMA Orchestra und der Krach Boom Brass Band. Wer Lust zum Selberblasen hat, kann sich auf der Webseite für die mittlerweile traditionelle Verschmelzung aller Interessierten zum Riesenklangkörper Grand Fanfare anmelden. Die letzte Band des Abends, Brass Riot, besteht witzigerweise aus zwei Saxofonisten und einem Drummer.

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