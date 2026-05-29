Swiss Jazz Award: Manon Mullener

Manon MullenerDie Pianistin Manon Mullener ist die Gewinnerin des diesjährigen Swiss Jazz Award. Der Preis wird seit 2007 im Rahmen des Festivals JazzAscona im Tessin an herausragende Persönlichkeiten des Schweizer Jazz verliehen. Mullener wird ihn am 2. Juli vor ihrem Auftritt bei JazzAscona entgegennehmen. Die Pianistin wurde 1997 in Fribourg in geboren und begann bereits als Vierjährige mit dem Klavierspiel. Nach einem einjährigen Studienaufenthalt auf Kuba mit 17 Jahren setzte sie ihre Ausbildung an der Hochschule der Künste Bern fort. Seitdem bilden Jazz und afro-kubanische Musik die Basis ihrer musikalischen Tätigkeit, ob als Solistin, in Kollaboration mit unter anderem Louise Knobil und Nicole Johänntgen, oder mit dem von ihr gegründeten Manon Mullener 5tet, mit dem sie 2023 das Album „Insomnia“ (Altrisuoni) veröffentlichte. Der Nachfolger „Stories“ basiert auf Interviews, die sie in Kuba und New York führte, und erschien außer als CD auch als illustriertes Buch.

In der Begründung der Jury heißt es über die Preisträgerin: „Ihre Karriere hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum erfahren, welches sie auf die wichtigsten Jazzbühnen weltweit geführt und zu einer prägenden Persönlichkeit der Schweizer Jazzszene gemacht hat.“ Bereits 2022 gewann Mullener den internationalen Jazzpreis SOFIA. Über ihre pianistische Tätigkeit hinaus gehört sie zum Moderatorenteam der Sendung „Jazz am Sunntig“ auf dem Berner Sender Radio RaBe. Sie ist die 18. Gewinnerin des Swiss Jazz Award, der in den letzten Jahren unter anderem an die Sängerin Elina Duni, den Saxofonisten Christoph Grab und das Swiss Jazz Orchestra verliehen wurde.

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