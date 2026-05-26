164: Die neue Ausgabe von Jazz thing

Jazz thing 164„,Jazz ist ständig in Bewegung. Er ist fortwährend auf der Flucht, entzieht und verändert sich‘, sagt unser Titelheld Nduduzo Makhathini im Interview“, schreibt Jazz-thing-Chefredakteur und -Herausgeber Axel Stinshoff im Editorial zur neuen Ausgabe, „und genau das ist es, was diese Musik so spannend macht, auch in der mittlerweile 164. Ausgabe unseres Magazins. Der südafrikanische Pianist ist aber nicht nur Musiker, sondern auch Philosoph, Lehrer und Heiler, dessen Weltsicht nicht von seiner Musik zu trennen ist.“ Seine vielschichtige Persönlichkeit und differenzierte Weltsicht bringt Makhatini auch mit seinem neuen Album, „The Myth We Choose“ (Blue Note/Universal), zum Ausdruck. Unser Autor Wolf Kampmann hat den Pianisten für die Titelgeschichte „Who Owns The World?“ gesprochen.

Im neuen Jazz thing gibt es dann noch Features unter anderem mit Lakecia Benjamin, die mittlerweile zu den markantesten Saxofonstimmen im Jazz zählt, und Joe Lovano, der einiges über sein neues Paramount Quartet zu erzählen weiß; mit Christof Lauer, der sich auf das Abenteuer des unbegleiteten Solospiels auf dem Saxofon eingelassen hat, Johanna Summer, die davon überzeugt ist, dass Musik gefährlich sein muss, und Fatoumata Diawara, die über Politik, Gesellschaft und Familie spricht. Stories finden sich zum Beispiel über den Gitarristen Eivind Aarset, die Harfenistin Kathrin Pechlof, den Posaunisten Robinson Khoury und unseren nächsten „Jazz thing Next Generation“-Act, den Schlagzeuger David Giesel.

Für die Folge 101 unserer „Produktivkräfte der Musikwelt“-Reihe hat Autor Ralf Dombrowski die Programmchefin Fee Schlennstedt vom Hamburger Nica Jazz Club gesprochen: „Generell haben wir das tollste Publikum; das sagt ungelogen jede Band, die von der Bühne kommt“ – das nächste „Jazz thing at Nica Jazz Club“-Konzert findet mit WEB WEB am 16. Juni statt. Unser Mann in New York, Saxofonist Tobias Meinhart, hat sich mit der Fotografin Mariana Meraz für die Serie „Routines & Rituals“ diesmal mit zwei Pianisten getroffen: Ethan Iverson und Kevin Hays.

Dann kündigt Stinshoff noch die Konzerte im Rahmen von „Jazz thing at the King“ und „Jazz thing at Bergson“ an. Im Kölner King Georg tritt am 18. Juni der Schlagzeuger Bruno Castellucci mit seiner Legacy Group und dem Saxofonisten Paul Heller als Gast auf, während die Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington das Konzert mit der jungen Tenorsaxofonistin Katharina Pfeifer am 8. Juli im Münchner Bergson präsentiert. All das und vieles mehr gibt es in der 164. Ausgabe von Jazz thing zu lesen, die ab dem 30. Mai am Kiosk ist.

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