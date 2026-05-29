20: Andromeda Mega Express Orchestra

Andromeda Mega Express OrchestraDas Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO) feiert sein 20-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat das 2006 in Berlin vom Komponisten und Saxofonisten Daniel Glatzel gegründete Großensemble vier Alben veröffentlicht und über 250 Auftritte in 25 Ländern auf vier Kontinenten absolviert. Die Band setzt sich je nach Anlass aus zwölf bis 23 Musiker:innen zusammen, die sowohl aus dem Jazzbereich als auch aus der klassischen Musik kommen. Ihr Songbook umfasst mittlerweile mehr als 120 Kompositionen, zum größten Teil aus der Feder von Glatzel, der dabei mit stilistischer Vielfalt und musikalischer Kühnheit beeindruckt. Zu seinen erklärten Vorbildern zählt der 2025 verstorbene Avantgardist Hermeto Pascoal, mit dem das Orchestra mehrmals zusammengearbeitet hat. Aber auch die Filmmusik von Danny Elfman und der Eklektizismus des Sun Ra Arkestra bieten sich zum Vergleich an. Das AMEO wurde 2021 als erste Band mit einem Deutschen Jazzpreis für große Ensembles und 2025 erneut als „Live-Act des Jahres“ ausgezeichnet.

Offizieller Auftakt der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum ist das Konzert am 11. September im Berliner Radialsystem (das in diesem Jahr ebenfalls sein 20-jähriges Bestehen als Kulturspielort feiert), gefolgt von einem Auftritt beim A-Minor-Festival in Halle (12.9.) und einer Gastspielreise nach Seoul/Südkorea im Oktober. Allerdings lässt sich das Ensemble auch vorher schon live erleben, zum Beispiel am 31. Mai in der Freilichtbühne Weißensee (Berlin), am 26. Juni beim Avantgarde Festival im holländischen Schiphorst und am 27. Juni beim Fusion-Festival in Lärz. Vom 18. Bis 22. August spielt das AMEO auch im Rahmen einer Residenz fünf Konzerte in der Münchner Unterfahrt.

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