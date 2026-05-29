Gestorben: Neil Sparkes

Trans Global UndergroundBereits am 19. April ist der britische Musiker und Poet Neil Sparkes im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Sparkes wurde in der Worldmusic-Szene der 1990er vor allem als Mitglied des wegweisenden Kollektivs Transglobal Underground (TGU) bekannt, wo er für Rezitation und Schlagwerk verantwortlich war. Der Mann aus Crayford war multidisziplinär unterwegs – als Schriftsteller, Künstler, Dichter und Perkussionist, Produzent, Komponist, Performer und Moderator, etwa auf dem WOMAD-Festival. Bereits Ende der 1980er veröffentlichte er Gedichtsammlungen.

Musikalisch stieg er 1992 bei Transglobal Underground ein, war auf dem Pionier-Album „Dream Of A 100 Nations“ dabei und tourte weltweit mit TGU bis 1997. Danach gründete er mit dem im letzten Jahr ebenfalls verstorbenen Transglobal-Kollegen Nick Page das Dub-orientierte Duo Temple of Sound, das auch auf dem Label Real World veröffentlichte. Sparkes rief außerdem seine eigene Band, Neil Sparkes And The Last Tribe ins Leben, mit der er das Album „Burning Masks“ veröffentlichte und einen Global-Dance-Stil kreierte, der afrokubanisches und karibisches Flair einbezog. Sparkes arbeitete darüber hinaus mit Natacha Atlas, den Stranglers, Jah Wobble und Peter Gabriel, mit dem zusammen er 2003 den Titel „Burn You Up, Burn You Down“ schrieb. Sein Verdienst ist es, dass er der Global-Dance-Szene durch charismatische Verse ein poetisches Gesicht gegeben hat.