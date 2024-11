Vehicle/Passenger Live In Amsterdam (vehiclepassenger.bandcamp.com)

Vehicle/Passenger ist ein Trio mit dem Kölner Bassisten Florian Herzog, der New Yorker Schlagzeugerin Lesley Mok und dem Amsterdamer Spoken-Word-Künstler und Saxofonisten Marc Alberto. Mit „Live In Amsterdam“ ist die Vinyl-LP dieser drei Musiker/-innen überschrieben. Darauf zu hören gibt es sechs kollektiv improvisierte Tracks, die aus einem bestimmten Grund einmalig sind: Erst im Prozess der gemeinsamen Improvisation nimmt die Musik Gestalt und Form an, akustisch grundiert durch die abstrakten Sounds von modularen Synthesizern, die Herzog und Alberto bedienen. Durch den flirrenden Rhythmus von Moks Schlagzeugspiel beginnt diese Musik dann zu pulsieren, so, als wäre sie ein lebendiger Körper. Und wenn Alberto seine Gedichte rezitiert, erhält das Soundsetting eine Dringlichkeit und Schärfe, wie man es so nicht für möglich gehalten hätte.