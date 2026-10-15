Tricky Different When It's Silent False Idols/!K7/Indigo

Hinweis vor dem Genuss des 15. Tricky-Albums: der einzige neue Song, auf dem die Marihuana-verdunkelte Stimme der TripHop-Legende wirklich zu hören ist, wurde schon als Single ausgekoppelt. „Out Of Place“ ist aber auch einfach grandios. Ein melancholisches Streicher-Loop, ein blubberndes Synthie-Break, dann treibende Drums. „I sing for my daughter“, bellt Tricky. Die Punkenergie ist noch da, die Dunkelheit auch: Die Tochter des Künstlers nahm sich 2019 das Leben. „Different When It’s Silent“ ist Trickys erstes Album unter eigenem Namen seit sechs Jahren – was für ein Comeback. Der junge Singer-Songwriter Mitch Sanders aus Trickys Heimat Bristol co-komponierte alle Songs und übernimmt die meisten Vocals, während der Star im Hintergrund nuschelt. Sanders versteht die Abgründe in dessen Seele, das unterstreicht schon das phänomenale Duett „Be Still In The Pain“. Tricky beherrscht große Pop-Dramen, bei gleichzeitiger Reduktion auf das Wesentliche. Prägnant gesetzte Gast-Raps, Rockgitarren, und sogar eine Opernsängerin ist nicht fehl am Platze. Ein Meisterwerk.