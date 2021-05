Tower Of Power 50 Years Of Funk & Soul (Mack Avenue/in-akustik)

Es gibt eine ganze Reihe von Gruppen, die sich erfolgreich dem Zeitgeist oder der Bürde des Älterwerdens widersetzen. Die Frage ist, was bei einer Institution wie Tower of Power nach einem stolzen halben Jahrhundert bleibt: Bewunderung ob ihrer Standhaftigkeit oder Mitleid, weil die Band den richtigen Zeitpunkt zum Rückzug verpasst hat? Im Juni 2018 feierte sich der Brass-Dino mit einer fulminanten Show im Fox Theater in Oakland und einem Motto, das für Anachronismus und Vitalität steht, selbst. Vorne navigieren immer noch Mastermind Emilio Castillo, heute 70, und sein Sidekick Stephan „Doc“ Kupka, inzwischen 75, wie vor einem halben Jahrhundert ihre Blecharmada zielsicher und hochprofessionell durch Kracher wie „You‘re Still A Young Man“ oder „You Ought To Be Having Fun“. Die Doppel-CD mit dazugehöriger DVD gleicht einem Adrenalinschaumbad, bei dem die Bläsersätze immer noch punktgenau sitzen, das Solo per se einen unvermindert hohen Stellenwert genießt und Tower of Power längst wie eine geglättete Version von James Browns Begleitband J. B.’s klingen („Diggin‘ On James Brown“). Partymucke der gehobenen Art. Trotzdem: Happy Birthday!