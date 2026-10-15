Tim Collins & Mulo Francel How Did We Get Here? GLM/edel

Schon vor einigen Jahren entschloss sich Tim Collins, von New York nach München zu ziehen. Das hat unter anderem zur Folge, dass er nicht automatisch in die Lobesrunden integriert wird, wenn es darum geht, herausragende Vibrafonisten zu küren. Es gibt ihm aber auch die Freiheit, Duos wie das mit dem Saxofonisten Mulo Francel zu spielen. Denn die beiden Musiker lieben die Tradition, das Klassische am Jazz, wo man „In A Sentimental Mood“ anstimmen und dabei ein bisschen wie Milt Jackson und Coleman Hawkins klingen kann. „How Did We Get Here?“ ist daher ein Programm zweier ausgezeichneter und geschmackvoller Musiker, die sich den Luxus des Melodischen und der ästhetischen Finesse sich umgarnender Themen und Improvisationen gönnen. Und über elf Stücke hinweg wird klar, dass das mindestens ebenso eine Kunst ist wie das Schneller-Höher-Weiter des jazzmythischen Innovationsdrangs.