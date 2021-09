Throttle Elevator Music Final Floor (Wide Hive Records/Galileo MC)

Es spricht für die Durchlässigkeit des Konzepts, dass „Final Floor“ so klingt, als wäre es in den vergangenen Monaten am Stück entstanden, obwohl die Aufnahmen sich als Sammlung weit über die erste Hälfte des vergangenen Jahrzehnts verteilen. Im Zentrum stehen der Keyboarder und Produzent Gregory Howe, der Bassist Matt Montgomery und der Saxofonist Kamasi Washington, um die ein halbes Dutzend Instrumental-Satelliten kreisen und in wechselnden Besetzungen Stücke heranwachsen lassen, die Wert auf Stimmungen, Räume, Energien legen. Viel Hall gehört dazu, viel Pathos in Form sich massiv steigernder Intensitätsbögen, mit Schwerpunkt auf rhythmischem, stellenweise Fusion- und Indie-rockigem Drive und eher thematisch-motivischer als kompositorischer Arbeit. Es geht um den Flow des Kollektivs, als neuer Westcoast-Sound gepflegt und mit diesem kraftvollen Nachwort letztlich auch erschöpfend präsentiert.