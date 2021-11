The Cookers Look Out! (Gearbox/Bertus)

The Cookers haben ihren Namen zu Recht gewählt, denn das All-Star-Septett ist eine köchelnde Einheit, die die Hardboptradition lebendig hält. Die vier Bläser Billy Harper, Eddie Henderson, David Weiss und Donald Harrison agieren vor einer Rhythmusabteilung, die mit George Cables, Cecil McBee und Billy Hart auch prominent besetzt ist. Die Band der Bandleader legt ihr sechstes Album vor und die sieben Originale bersten nur so vor Energie. Zwei Nummern von Tenorsaxofonist Harper stammen aus den frühen Neunzigern, zwei Songs hat Bassist McBee beigesteuert und gleich drei Songs hat Pianist Cables geschrieben. Trompeter Weiss, der das Album produziert hat, ist sich der Stärke der Band bewusst, die voll und üppig klingt, ohne die Leichtigkeit und Flexibilität vermissen zu lassen, die ein kleineres Ensemble auszeichnen würde: eine echte Killerband.