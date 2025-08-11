The Cat's Table Supernatural Soul Charade GLM/edel

Tom Reinbrecht fürchtet nicht das Kommerzielle. Mit seiner Band The Cat’s Table will der bewährte Bigband- und Sessionsaxofonist ganz bewusst die Genregrenzen überschreiten. Seine 13 Stücke klingen nach Radio-Bossa und Electric-Funk, nach Popballade und 1980er-Jahre-Soul. Stücktitel wie „Superfunktural“ oder „Supertramp Traces“ geben schon eine Vorstellung davon, was hier geschieht. Doch bei aller Nähe zu amerikanischem Contemporary Jazz und bei aller Bewunderung für US-Saxer wie David Sanborn und Bill Evans: Reinbrechts Musik ist dankenswerterweise nicht zugekleistert mit Synthesizern und Drum-Elektronik. Seine hochkarätige Band mit Jan Eschke (Piano, Keyboards) und den Passport-Veteranen Patrick Scales (Bass) und Christian Lettner (Schlagzeug) liefert kunstvolle, intelligente Handwerksarbeit. (Dazu kommen noch drei Gastgitarristen und zwei Satzbläser.) Übrigens erinnern die Stücke immer wieder an berühmte Vorbildkompositionen. Originell ist hier die Verfremdung.