Stefano Bollani El Chakracanta (Alobar/Galileo MC)

Zwei klassische Konzerte für Klavier und Orchester, jeweils etwa eine halbe Stunde lang, des italienischen Pianisten Stefano Bollani sind hier zu bestaunen. Die „singenden Chakren“ (so könnte man den Albumtitel übersetzen) widmen sich in einem blauen und einem grünen Konzert, „Concerto Azurro“ und „Concerto Verde“, den Chakra-Farben, welche für Kommunikation und Ausdruck der eigenen Seele (Azur) sowie der Liebe (Grün) stehen. In jeweils vier Sätzen lotet Bollani die Möglichkeiten des Orchesterklangs schwelgerisch aus, wobei die rhythmische Vielfalt ebenso bestechend ist wie die Freiheiten, die Bollani sich in seinen solistischen Beiträgen herausnimmt. Da die Konzerte mit dem Orquesta Sin Fin live in Buenos Aires aufgenommen wurden, war selbstverständlich auch noch Platz für zwei Tangos: „Don Augustin Bardi“ von Horacio Salgán ist eher etwas für die Spezialisten, während Astor Piazzollas berühmten „Libertango“ wohl wirklich jeder kennt.