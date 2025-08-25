Stefan Pasborg Trio Dear Alex Stunt/in-akustik

„Somewhere Over The Rainbow“ und „Danny Boy“ sind eigentlich harmlose Standards, aber durch den Tenorsaxofonisten Fredrik Lundin werden sie zum Aufschrei einer gequälten Seele. Dritter im Bunde des Schlagzeugers Stefan Pasborg ist der Pianist Carsten Dahl und „Dear Alex“ ist natürlich der Schlagzeuger Alex Riel, der im Sommer letzten Jahres gestorben ist. Eine handgeschriebene Liste von Riels Lieblingssongs wurde zur Inspiration für dieses Album, eine Soloimprovisation von Riel namens „In A Way“ wurde zum Vorbild für Pasborgs Solo „In Another Way“, bei dem auch Riel kurz zu hören ist. Zu allem Überfluss spielt Pasborg dann auch noch auf Riels Gretsch-Kit aus den 1960er-Jahren. „Dear Alex“ ist wohl eins der liebenswürdigsten Tributealben, die jemals aufgenommen wurden. „Das Album und seine Botschaft kommen direkt vom Herzen“, schreibt Pasborg in den Liner-Notes – das hört man.