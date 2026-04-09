Smag På Dig Selv This Is Why We Lost Stunt/in-akustik

Oliver Lauridsen am Tenor- und Thorbjørn Øllgaard am Bariton- und Basssaxofon sind für die ruhigen und – weitaus öfter – explodierenden Momente auf „This Is Why We Lost“ verantwortlich. Der dritte Däne ist Schlagzeuger Albert Hollberg, der nicht nur für den strammen Viervierteltakt auf „Our Mothers Made A Punk Band“ verantwortlich ist; aber das kann er eben auch. Es ist schwer in Worte zu fassen, was auf diesem Album passiert, denn Breakbeats und Elektronik sorgen für eine Fülle an klanglicher Vielfalt und viele „Happy Hardcore Moments“, wie es im Info-Sheet ganz treffend heißt. Das dänische Trio gibt es nun seit fast acht Jahren, und man ist oft erstaunt, wie zugänglich ihre Musik im Grunde ist. Das gilt auch für das neue Album, das die Gehirne seiner Zuhörerschaft zwar in Aufruhr versetzt und bei dem einen oder anderen vielleicht sogar Kopfschmerzen verursacht, eines aber nie ist … und das ist langweilig.