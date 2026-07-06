D!ma Loginov First Impression Challenge/Bertus

John Coltrane wollte mit seiner Musik eine Brücke schlagen zu modalen Spielpraktiken in aller Welt. Dima Loginov dagegen nimmt eine kasachische Volksmelodie („Yapurai“) und übersetzt sie in modalen Coltrane-Jazz. Das Debütalbum des Trompeters (Loginov war 24 bei der Aufnahme) hat seine Wurzeln in Kasachstan, seine brennende Gegenwart aber in der Jazzszene von Amsterdam. Dort hat er für dieses Album eine grandiose internationale Band zusammengestellt – mit Oleg Tkachenko (Saxofon), Alexandros Adam (Gitarre), Saba Okujava (Piano), Philip Lewin (Bass) und Kasparas Petkus (Drums). Die Ensemblestücke überzeugen durch tolle Bläserarrangements und tolle Grooves – in der Titelnummer kommt außerdem die Sängerin Carolina Gemmell hinzu. Dazwischen sind noch Miniaturen geschaltet, nämlich ein freies Soundstück („Steppe Sons“), Solonummern für Gitarre bzw. Klavier und eine fast vierminütige unbegleitete Trompetenfantasie über Jobims „Luiza“. Loginovs Spiel glänzt durch gute Technik und einen schönen, warmen Ton. Hoffentlich werden wir von diesem Trompeter noch viel mehr hören. Dieses Album ist jedenfalls ein großartiger Anfang.