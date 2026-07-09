Julius Windisch Immerweiter – Live At Morphine Raum Unit/OPEN

Der Berliner Komponist, Pianist und Keyboarder Julius Windisch liebt es, das Niemandsland zwischen Vertrautem und Unbekanntem auszuschreiten. Im Quartett mit Trompeter Pascal Klewer, Bassistin Sofia Eftychidou und Schlagzeuger Marius Wankel orientiert er sich auf seinem 2024 aufgenommenen Live-Album, das wie eine vollendete Studioproduktion klingt, vor allem an elektronischer Musik vor der Jahrtausendwende, die er im Reverse Engineering in eine analoge Erfahrung rückübersetzt. Er findet dabei völlig andere Methoden als beispielsweise Steve Lehman. Im Fokus des Berliners scheint weniger die Dokumentation eines Prozesses zu stehen als die Rückabwicklung eines intellektuellen Konzepts hin zu einem Urimpuls, der im Dienst einer originären Poesie steht. Allerdings will auch diese erst einmal entschlüsselt und verinnerlicht werden. Windischs Kompositionen sind von einer bizarren, manchmal auch surreal anmutenden Schönheit, die aber vor allem eines zeigen: eine große, innere Freiheit, die man guten Gewissens Free Jazz nennen könnte, bestünde nicht die Gefahr, sie mit dem gleichlautenden Genre zu verwechseln.