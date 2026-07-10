Schwaz: Outreach Festival

Yvonne MorielDie Tiroler Stadt Schwaz wird vom 30. Juli bis 16. August wieder Schauplatz des Outreach Festivals. Seit 1993 werden jährlich internationale Musiker:innen in die „Silberstadt“ eingeladen, um zu unterrichten und in unterschiedlichen Besetzungen gemeinsam zu musizieren. So setzt sich das Festival zusammen aus einem Kunst- und einem Konzertprogramm, zu dem auch die Nachwuchsreihe „Outreach Friends Concerts“ gehört, sowie der sogenannten Outreach Academy, die vom 30. Juli bis 14. August zu Workshops und Sessions lädt. Außerdem vergibt das Festival seit 2011 das „Outreach Young Master“-Stipendium.

Das Konzertprogramm verteilt sich auf drei Bühnen. So spielen ab 3. August auf der Surheim Stage lokale Projekte und Bands wie das junge Trio Steinlechner, Peranovic, Zink mit Feature-Gast Tobi Schmidt am Saxofon, das Duo Meat Cheese („Flash Rock aus den Tiroler Bergen“), das frei improvisierende Trio 3Holdio und das verwunschen-avantgardistisch musizierende Trio mit dem schönen Namen Earth Shelters My Precious Self.

Die Szentrum Main Stage eröffnet am 6. August der Festivalgründer und Trompeter Franz Hackl mit seinem Outreach Orchestra, gefolgt vom so brandneuen wie internationalen Projekt The Earth Synth. Am folgenden Tag trifft dort das Quartett des Saxofonisten Iain Bellamy auf das eigenwillig besetzte Munich Composer Collective und das Trio des Bassisten Nils Kugelmann, der zuletzt sein Debütalbum „Stormy Beauty“ (ACT/edel) veröffentlicht hat. Am dritten Tag spielen auf der Main Stage das japanisch-brasilianisch-österreichische Kenji Herbert Trio, der Pianist Vadim Neselovskyi mit seiner Suite „Perseverantia“ für Klavier und Streichtrio und das mit dem Österreichischen Jazzpreis als „Best Newcomer“ ausgezeichnete Quartett Sweetlife um die Saxofonistin und Komponistin Yvonne Moriel.

Am 13. und 14. August wird es noch einmal interessant auf den Indoor- und Outdoor-Bühnen des Mathoi Hauses, hier trägt unter anderem das Raphael Huber und Matthias Legner Duo einen Dialog zwischen Vibrafon und Saxofon aus, während der Bandname Casolé für eine Genrefusion aus „Heavy Alternative, Electronica und Disco-Underground“ steht. Das Duo Motherland schließlich präsentiert eine tänzerisch-perkussive Performance über das Thema „Heimat“. Im Rahmen der Academy werden über den gesamten Festivalzeitraum etliche Workshops angeboten, zu den Dozent:innen gehören Saxofonist Dennis Brandner, Violinist Saw Thet Tun Oo, Sängerin Heidi Vogel, Schlagzeuger Simon Springer, der Dirigent Stefan Heiss, Festivalleiter Franz Hackl persönlich und viele mehr. Plätze und Gutscheine für die Workshops und Masterclasses können noch gebucht werden.

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