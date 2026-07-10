Modena: JazzOpen

Francesca TandoiDas seit 1994 in Stuttgart stattfindende Festival JazzOpen feiert in diesem Jahr sein Italien-Debüt. Direkt im Anschluss an das schwäbische Mutterfestival vom 1. bis 12. Juli findet in Modena vom 13. bis 18. Juli eine sechstägige Tochter-Ausgabe statt. Zu den Headlinern gehören, wie in Stuttgart, die Gesangsstars Jamie Cullum und Joss Stone und der Elektroniker Moby. Dazu kommen in Modena zugkräftige Künstler wie Parov Stelar und Jean-Michel Jarre, denn auch dieses Programm steht unter dem Motto „Jazz & Beyond“. Sie alle spielen auf der Hauptbühne auf der Piazza Romana im Herzen der Stadt.

Daneben gibt es im Giardino Ducale Estense eine Bühne mit abendlichen Konzerten vielversprechender lokaler Künstler:innen unter Bäumen und bei freiem Eintritt, und mit „Il Baluardo“ eine weitere Spielstätte, in der auch Jazzfans auf ihre Kosten kommen, denen Moby oder Meute ein bisschen zu „beyond“ sind. Hier spielen zum Beispiel mit Heimvorteil die italienische Pianistin Francesca Tandoi und der Trompeter Andrea Sabatino. Zu den internationalen Acts dieser in der Tat geschmackvoll programmierten Bühne gehören Publikumsliebling Emma Smith, der senegalesische Gitarrist Herve Samb, der als Pionier des „Jazz Sabar“ angekündigt wird, der US-amerikanische Pianist Aaron Parks sowie das Pianotrio Mammal Hands aus Norwich, England.

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JazzOpen Modena